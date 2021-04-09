بدء الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان العام بعد المقبل

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، عن الانتهاء من الرسومات الهندسية وأعمال التأهيل والتجهيز المطلوبة لفرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان، والاستعداد لبدء الأعمال التنفيذية خلال فترة قصيرة، تمهيدًا لبدء الدراسة بالفرع اعتبارًا من العام الأكاديمي بعد المقبل، لافتًا إلى أن الفرع يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كل أشكال الدعم لإنشاء الفرع بما يحقق أهداف التنمية لشعب جنوب السودان.جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أمس لوزير الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان الدكتور ألبينو بول، والوفد المرافق له.وأعلن رئيس الجامعة عن اعتزامه مع لجنة هندسية زيارة الأرض المخصصة لفرع الجامعة بجنوب السودان خلال الفترة القادمة لدراسة مراحل التنفيذ، والاتفاق على الخطوات والإجراءات اللازمة خلال الفترة القادمة وصولًا إلى افتتاح فرع جامعة الإسكندرية في تونج العام الأكاديمي بعد المقبل، موضحًا أنه سيتم البدء بـ4 كليات هي الزراعة والطب البيطري والتربية والتمريض.ولفت "قنصوة" إلى أن الدراسة ستكون على أحدث الطرق العلمية وتعتمد على البرامج بالساعات المعتمدة، ويتم من خلال الفرع دعم وتشجيع ريادة الأعمال والعمل على تمكين الشباب من استخدام تكنولوجيا المعلومات، في إنتاج المعرفة وتطبيقاتها وتسويقها على هيئة منتجات وابتكارات تقنية وتكنولوجية، كما أكد حرص الجامعة على التعاون على الصعيد العلمي والأكاديمي مع جامعات جنوب السودان، بما يحقق خدمة الأهداف التنموية المشتركة ومصلحة الشعبين على كل المستويات.ومن جانبه أعرب وزير الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان، عن تقدير بلاده لموقف مصر ودعمها لدولة جنوب السودان من أجل تحقيق الأمن والسلام الداخلي، وقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بالشباب لما لمسه من عمل جاد خلال زيارته للأكاديمية الوطنية للتدريب والدور الذى تقدمه لتأهيل الكوادر الشبابية متمنيًا نقل ذات النموذج لدولة جنوب السودان.وأشار "ألبينو" إلى أن سياسة بلاده تسعى إلى بناء الإنسان ولاسيما الشباب كمحور أساسي للتنمية، لافتًا إلى أن الدراسة بفرع جامعة الإسكندرية المزمع إنشاؤها بمدينة جوبا ستكون نواة للتنمية الحقيقية، من خلال الاستفادة من الخبرات العلمية لجامعة الإسكندرية للنهوض بمنظومة التعليم العالي بجنوب السودان.وأعرب الوزير عن طموحه أن تمتد أواصر التعاون لتشمل كل التخصصات العلمية وليس الكليات المزمع إنشاؤها فقط، مضيفًا أن بروتوكول التعاون الذي سيتم توقيعه بين جامعة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية جنوب السودان يتضمن برامج لتدريب وتأهيل الرياضيين مدتها ثلاثة أشهر، وبرامج أخرى فى التخصصات الرياضية المختلفة، بالإضافة إمكانية التعاون المستقبلي مع جامعة الإسكندرية لتقديم منح على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا للشباب بجنوب السودان.وتابع أن دولة جنوب السودان تزخر بالعديد من الموارد البشرية، وكمية هائلة من الثروة السمكية و40 مليون رأس ماشية ومنتجات زراعية، مؤكدًا إمكانية التعاون والاستفادة من الموارد المتاحة لدى الجانبين لخدمة الأغراض التنموية فى البلدين الشقيقين.