توزيع 13.2 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» في فرنسا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم حتى الآن في فرنسا، تم إعطاء 13.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبحسب البيانات المعلنة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ 319 ألفا و231 جرعة في اليوم الواحد.وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين تسعة أشهر.وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 14 أسبوعًا.