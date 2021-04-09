الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 4 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر أمنية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من محافظة جنين (شمال الضفة، وفلسطينيا من منطقة أبو فريحة في مدينة ساحور شرق بيت لحم (جنوب الضفة)، وآخر من بلدة دورا جنوب غرب الخليل (جنوب) بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها