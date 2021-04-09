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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: إعطاء 11.7 مليون جرعة من لقاحات «كورونا»

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:31 ص
إعطاء لقاحات كورونا
إعطاء لقاحات كورونا
وكالات
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كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، عن أنه تم إعطاء 11.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في إيطاليا بـ 228 ألفًا و969 جرعة يوميًا.

وبالنظر إلى هذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 11 شهرًا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 14 أسبوعًا.

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