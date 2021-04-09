انخفاض مفاجئ في الإنتاج الصناعي بألمانيا خلال فبراير

عانت الصناعة الألمانية بشكل مفاجئ من انتكاسة جديدة في فبراير الماضي.وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء اليوم الجمعة، في فيسبادن أن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 1.6% على أساس شهري.وكان الخبراء يتوقعون أن يحقق الإنتاج الصناعي زيادة بنسبة 1.5% في فبراير الماضي.وبذلك يواصل القطاع تراجعه في بداية العام، بعد التراجع الذي سجله بالفعل في يناير الماضي.وذكر مكتب الإحصاء أنه مقارنة بشهر فبراير 2020، أي الشهر السابق لبدء القيود بسبب جائحة كورونا في ألمانيا، انخفض الإنتاج بعد احتساب العوامل الموسمية بنسبة 6.4%.