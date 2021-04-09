التطعيم بـ 1.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا سويسرا

أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 1.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.وبحسب البيانات المعلنة اليوم، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 615 ألفا و24 حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و445 حالة، ومضى قرابة عام وستة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.