«لا نقبل محجبات».. مهندسة مصرية تتعرض للعنصرية في ألمانيا
الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:32 ص
وفاء عليطباعة
قالت المهندسة نوران حسنين، 28 عامًا، إنها تعرضت للعنصرية في ألمانيا بسبب الحجاب، موضحة أنها أنهت درجة الماجستير من ألمانيا في الهندسة المعمارية بجامعة أنهالت في ديساو، وعملت لمدة عام تقريبًا في برلين.
وأضافت لـ"الدستور" أنها كانت تتقدم للعديد من الوظائف، ومنذ يومين تلقت بريدًا إلكترونيًا لإجراء مقابلة عبر الإنترنت، وتم تأكيدها ولكن قبل المقابلة بيوم واحد قامت الشركة بإرسال إيميل تؤكد خلاله أنه تم رفضها لأنها ترتدي الحجاب ولا يمكنهم قبول شخص يرتدي الحجاب في الشركة التي تتعامل مع العملاء، على الرغم من أنها مهندسة معمارية متخصصة بالتصميم الداخلي ولا تتعامل مع عملاء.
واستكملت: "حتى إذا كنت أتعامل ما هي مشكلتي في ارتداء الحجاب، كما أنني لا أضع أي صور على أوراقي، فمن أين يعرف أنني أرتدي الحجاب؟ بالطبع بحثت ووجدت أن هذا هو السبب في أنه كتب لي هذه الجملة".
وناشدت "حسين" وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتدخل لمساعدتها في الحصول على حقها قانونيا ضد هذه الشركة.
وأضافت لـ"الدستور" أنها كانت تتقدم للعديد من الوظائف، ومنذ يومين تلقت بريدًا إلكترونيًا لإجراء مقابلة عبر الإنترنت، وتم تأكيدها ولكن قبل المقابلة بيوم واحد قامت الشركة بإرسال إيميل تؤكد خلاله أنه تم رفضها لأنها ترتدي الحجاب ولا يمكنهم قبول شخص يرتدي الحجاب في الشركة التي تتعامل مع العملاء، على الرغم من أنها مهندسة معمارية متخصصة بالتصميم الداخلي ولا تتعامل مع عملاء.
واستكملت: "حتى إذا كنت أتعامل ما هي مشكلتي في ارتداء الحجاب، كما أنني لا أضع أي صور على أوراقي، فمن أين يعرف أنني أرتدي الحجاب؟ بالطبع بحثت ووجدت أن هذا هو السبب في أنه كتب لي هذه الجملة".
وناشدت "حسين" وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتدخل لمساعدتها في الحصول على حقها قانونيا ضد هذه الشركة.
«لا نقبل محجبات».. مهندسة مصرية تتعرض للعنصرية في ألمانيا
«لا نقبل محجبات».. مهندسة مصرية تتعرض للعنصرية في ألمانيا
«لا نقبل محجبات».. مهندسة مصرية تتعرض للعنصرية في ألمانيا
«لا نقبل محجبات».. مهندسة مصرية تتعرض للعنصرية في ألمانيا
«لا نقبل محجبات».. مهندسة مصرية تتعرض للعنصرية في ألمانيا
«لا نقبل محجبات».. مهندسة مصرية تتعرض للعنصرية في ألمانيا