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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«لا نقبل محجبات».. مهندسة مصرية تتعرض للعنصرية في ألمانيا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:32 ص
مهندسة مصرية
مهندسة مصرية
وفاء علي
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قالت المهندسة نوران حسنين، 28 عامًا، إنها تعرضت للعنصرية في ألمانيا بسبب الحجاب، موضحة أنها أنهت درجة الماجستير من ألمانيا في الهندسة المعمارية بجامعة أنهالت في ديساو، وعملت لمدة عام تقريبًا في برلين.

وأضافت لـ"الدستور" أنها كانت تتقدم للعديد من الوظائف، ومنذ يومين تلقت بريدًا إلكترونيًا لإجراء مقابلة عبر الإنترنت، وتم تأكيدها ولكن قبل المقابلة بيوم واحد قامت الشركة بإرسال إيميل تؤكد خلاله أنه تم رفضها لأنها ترتدي الحجاب ولا يمكنهم قبول شخص يرتدي الحجاب في الشركة التي تتعامل مع العملاء، على الرغم من أنها مهندسة معمارية متخصصة بالتصميم الداخلي ولا تتعامل مع عملاء.

واستكملت: "حتى إذا كنت أتعامل ما هي مشكلتي في ارتداء الحجاب، كما أنني لا أضع أي صور على أوراقي، فمن أين يعرف أنني أرتدي الحجاب؟ بالطبع بحثت ووجدت أن هذا هو السبب في أنه كتب لي هذه الجملة".

وناشدت "حسين" وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتدخل لمساعدتها في الحصول على حقها قانونيا ضد هذه الشركة.
«لا نقبل محجبات».. مهندسة مصرية تتعرض للعنصرية في ألمانيا
«لا نقبل محجبات».. مهندسة مصرية تتعرض للعنصرية في ألمانيا
«لا نقبل محجبات».. مهندسة مصرية تتعرض للعنصرية في ألمانيا
«لا نقبل محجبات».. مهندسة مصرية تتعرض للعنصرية في ألمانيا
«لا نقبل محجبات».. مهندسة مصرية تتعرض للعنصرية في ألمانيا
«لا نقبل محجبات».. مهندسة مصرية تتعرض للعنصرية في ألمانيا

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