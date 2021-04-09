ألمانيا: إعطاء 15.4 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 15.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.وفي سياق متصل، وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 2.97 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في ألمانيا إلى 78 ألفا و49 حالة.