كوريا الجنوبية تطور مقاتلة محلية الصنع لتعزيز قدراتها الدفاعية

كشفت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، النقاب عن نموذج أولي لأول طائرة مقاتلة محلية الصنع، لتصبح عندما تنتهي عملية التطوير الدولة رقم 13 في العالم التي تطور طائرتها المقاتلة الخاصة، في لحظة رمزية تمثل سعيها منذ عقود لتصنيع طائرتها المقاتلة الخاصة.وقال مسؤولون كوريون وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب" إن الطائرة الجديدة التي تشبه طائرة الشبح في تصميمها، يتوقع أن تعزز القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية، والقدرات التنافسية لشركات صناعة الفضاء المحلية في السوق العالمية.وأشاروا إلى أنه تم عرض الطائرة المقاتلة رمادية اللون التي تحمل اسم كيه إف-إكس "KF-X" في فعالية عقدت بمقر شركة كوريا لصناعات الفضاء، في مدينة ساتشون الجنوبية بعد أكثر من 5 سنوات على انطلاق مشروع بقيمة 8.8 تريليون وون(7.9 مليار دولار أمريكي) لاستبدال طائرات القوات الجوية القديمة "إف-4" و"إف 5" في أواخر عام 2015.وأفادت وكالة شراء الأسلحة بأن طرح النموذج الأولي يعد خطوة رئيسية في مراحل التطوير لأنه يعني دخولها مرحلة اختبار قدرات المقاتلة بعد بناء ما كان لدينا من رسومات وحسب.وستزود الطائرة التي تبلغ حمولتها القصوى 7،700 كيلوغرام، بـ 10 حجرات لحمل صواريخ جو- جو وأسلحة أخرى، وهي قادرة على الطيران بسرعة 2،200 كيلومتر في الساعة، بمدى طيران يصل إلى 2900 كيلومتر. ومن المخطط إجراء أول اختبار للمقاتلة في عام 2022، في حين يتوقع الانتهاء من عملية التطوير بالكامل في 2026.