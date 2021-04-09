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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تعاون 120 دولة في مواجهة تداعيات «كورونا»

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:30 ص
مواجهة تداعيات كورونا
مواجهة تداعيات كورونا
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سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، اليوم الجمعة، الضوء على دور الامارات في تعزيز قدرات الدول على مواجهة تداعيات جائحة كورونا، واحتواء آثارها الصحية والاجتماعية، عبر مساعدات طبية وصلت إلى أكثر من 120 دولة، لدعم جهود خط الدفاع الأول من الكوادر الطبية، وتأمين جرعات من لقاح "كوفيد- 19"، ومساعدات إغاثية تستهدف تأمين احتياجات أفراد المجتمع من الإيواء والغذاء.

فتحت عنوان "اللقاح للجميع" أوضحت صحيفة "الاتحاد"، أن لقاحات كورونا مقدمة من الإمارات لدعم الشعب السوري، ضمن مساعدات طبية تم إرسالها عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لتحصين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، إضافة إلى تأمين الاحتياجات الغذائية للمحتاجين مع قرب حلول شهر رمضان.

من ناحيتها قالت صحيفة "البيان" تحت عنوان "خير إماراتي مستدام" إن الإمارات قدمت دعما لأربعة بلدان خلال أربع وعشرين ساعة، فوصلت إلى الأشقاء في سوريا واليمن والصومال، وكذلك غامبيا.

وأشارت إلى أن دعم الإمارات لجهود توفير جرعات اللقاح للشعب السوري، وتوفير الاحتياجات الضرورية من الغذاء قبل شهر رمضان المبارك، يأتيان في ظل ظروف حرجة وبالغة الصعوبة يعيشها البلد الشقيق، الذي أدماه نزاع مسلح ممتد، أضعف قدرته على مواجهة الجائحة وتأمين حاجة مواطنيه.

وأوضحت الصحيفة أنه بالتوازي مع ذلك، سجلت عملية إغاثية عاجلة متمثلة في مساعدات غذائية متنوعة إلى سكان محافظة حضرموت باليمن، وذلك في امتداد لجسر إغاثي جوي وبحري وبري، تسيره الدولة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر إلى محافظة حضرموت.

وذكرت الصحيفة أنه في السياق ذاته، تنفذ الامارات برنامجًا إغاثيًا لدعم الأوضاع الإنسانية في الصومال، كما شملت الجهود الإغاثية الإماراتية دولة جامبيا، بغرض تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى توفير الاحتياجات الغذائية الرئيسية لشريحة كبيرة من السكان، ممن يعانون من آثار الجائحة، التي ألقت بظلالها الثقيلة على كثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

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