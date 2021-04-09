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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يلغي المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا: رمز للطبقية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:28 ص
ماكرون
ماكرون
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلغاء المدرسة الوطنية للإدارة (إينا)، التي يتخرج فيها كبار موظفي البلاد، وكانت رمزًا للنظام الطبقي، وإنشاء أخرى أكثر انفتاحا على التنوع وأقل نخبوية هي معهد الخدمة العامة.

وذكر ماكرون، في بيان للرئاسة الفرنسية، أوردته قناة "فرانس 24" اليوم الجمعة، أن المعهد الجديد سيكون عليه اختيار المنتسبين على أقل تميزا اجتماعيا، في إطار إصلاح وعد به بعد أزمة السترات الصفراء في 2019.

وأضاف أن معهد الخدمة العامة سيدرب كل الطلاب الإداريين في الدولة، ويجمع 13 مدرسة للخدمة عامة، في ما وصفه بأنه "ثورة عميقة في التوظيف" في الخدمة العامة.

يشار إلى أن المدرسة الوطنية للإدارة مقرها في ستراسبورج وتخرج فيها أربعة من آخر ستة رؤساء جمهورية في فرنسا بينهم ماكرون، إضافة الى عدد من الوزراء والمسؤولين. لكنها واجهت انتقادات حادة خلال أزمة السترات الصفراء، الذين يرون أنها تخرج نخبا "بعيدة من الواقع.

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