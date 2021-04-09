19676 إصابة و419 وفاة جديدة بكورونا في أوكرانيا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الجمعة، إنه تم تسجيل 19 ألفًا و676 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليون و823 ألفًا و674 إصابة.وأضاف وزير الصحة الأوكراني، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن الإصابات الجديدة تضمنت 751 طفلًا و552 عاملًا في مجال الصحة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 419 حالة وفاة جديدة، في حين تماثل 11 ألفًا و221 شخصًا للشفاء ويحتجز 4 آلاف و936 شخصًا في المستشفيات.وتم تسجيل أعلى معدل لإصابات كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في العاصمة كييف، تليها منطقة دنيبروبيتروفسك، ثم منطقة لفيف ومنطقة كييف، وخاركيف.