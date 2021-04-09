مخاوف أمريكية وفلبينية من حشد بكين سفنا عسكرية ببحر الصين الجنوبي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ونظيره الفلبيني تيودورو لوكسين جونيور، خلال محادثة هاتفية عن قلقهما حيال أنشطة السفن العسكرية الصينية في بحر الصين الجنوبي.وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي تحدث مع نظيره الفلبيني، وأعرب كلاهما عن قلقهما المشترك بشأن حشد سفن القوات البحرية للصين في بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك في ويتسن ريف، وأفاد البيان بأن الجانبين جددا دعواتهما إلى الصين للالتزام بحكم هيئة التحكيم، لعام 2016 الصادر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.وأعاد وزير الخارجية الأمريكي التأكيد على قابلية تطبيق معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين لعام 1951 على الوضع في بحر الصين الجنوبي، كما رحب "بلينكين" و"لوكسين" بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف المعزز في بحر الصين الجنوبي.ووفقا للبيان، فقد ناقش "بلينكين" جهود الإدارة الأمريكية لمكافحة تصاعد الكراهية والعنف ضد الأمريكيين الآسيويين.وعلى مدى السنوات العديدة الماضية، صعدت الصين مطالباتها الإقليمية والبحرية في منطقة بحر الصين الجنوبي، في تداخل مع مصالح العديد من الدول، وأعربت الولايات المتحدة مرارًا عن قلقها بشأن الأنشطة الصينية في المنطقة وإرسالها سفن عسكرية إلى هناك.