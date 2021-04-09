بنجلاديش تسجل 6854 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في بنجلاديش 6 آلاف و854 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 666 ألفا و132 حالة.وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، بأنه تم تسجيل 74 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و521 حالة.وأشارت إلى أنه تم توزيع 5 ملايين و568 ألفا و703 جرعات، من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء بنجلاديش حتى الآن.