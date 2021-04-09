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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2957 إصابة و136 وفاة جديدة بكورونا في بلغاريا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:22 ص
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
ا ش ا
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أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الجمعة، تسجيل 2957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 367 ألفا و376 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية، على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن هذه الأرقام هي نتيجة إجراء 16 ألفا و83 فحصا، مضيفة أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 136 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و170 شخصا، ووفقا لأحدث البيانات، تماثل 3314 شخصا للشفاء ووصل إجمالي المتعافين إلى 281 ألفا و979 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة البلغارية بأن عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج اللازم بالمستشفيات بلغ 10 آلاف و404 أشخاص، من بينهم 813 في وحدات العناية المركزة، وأن عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا يبلغ 71 ألفا و227 شخصا.

وكانت السلطات الصحية البلغارية قد أعلنت أمس عن تلقى 19 ألفا و63 شخصا، اللقاح ضد فيروس كورونا مما يرفع إجمالي عدد متلقي التطعيم إلى 552 ألفا و516 شخصا.

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