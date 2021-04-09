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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة «الخليج»: الإمارات تؤكد وقوفها إلى جانب ليبيا في الحفاظ على سيادتها

الجمعة 09/أبريل/2021 - 09:03 ص
محمد بن زايد وحفتر
محمد بن زايد وحفتر
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أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية، وقوف الإمارات إلى جانب الشعب الليبي في كل ما يحقق مصلحته ويحافظ على سيادة بلده ووحدته، ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الجمعة، تحت عنوان "الإمارات والمسيرة الليبية" أن ليبيا، تستحق كل الدعم من أشقائها العرب لتنطلق واثقة إلى عهدها الجديد في طريق بناء الدولة الوطنية المدنية الحديثة، المؤمنة بقيم الوسطية والاعتدال، بما يحقق طموحات شعبها الشقيق في الرفاه والأمن والسيادة، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية وسطوة التطرف والإرهاب.

وأشارت إلى أن الإمارات واكبت كل المحطات السياسية لحل الأزمة، منذ مؤتمر الصخيرات في المغرب، مرورًا بمؤتمرات باريس وباليرمو، وجنيف، واجتماعات القاهرة، حتى تحققت هذه النتيجة وانقلبت "سوداوية" المشهد إلى بياض يشع بالأمل والتفاؤل والثقة بأن القادم أجمل.

وذكرت أن القيادة الليبية الجديدة التي تسلّمت سلطة مؤقتة، حتى إجراء انتخابات عامة في ديسمبر المقبل، جاءت في ظل توافق داخلي وعربي ودولي، وبدأت تتحرك عمليًا لتنفيذ تعهداتها، ولكنها ستكون بحاجة إلى مزيد من الدعم الخارجي والعربي على وجه التحديد، فليبيا وإن تعدت المرحلة الخطرة لم تتجاوز بعدُ حواجز الخطر في انتظار تطبيق المصالحة الوطنية والتوافق على مسودة الدستور وطبيعة نظام الحكم والقانون الانتخابي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ومع أن المرحلة المقبلة دقيقة، فكل المؤشرات تقطع بأن التعافي بدأ فعلًا، وسرعان ما سيبدأ عهد الرخاء والسلام، من أجل أن يحقق الشعب الليبي حياة كريمة في كنف دولة عادلة قوية ومنسجمة مع محيطيها العربي والإقليمي.

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