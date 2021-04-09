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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مشروع أممي لمساعدة 30 دولة على التخلص من النفايات البحرية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:43 ص
التخلص من النفايات
التخلص من النفايات البحرية
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أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) مع المنظمة البحرية الدولية مشروع التخلص من النفايات البحرية، لحماية المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، بتمويل أولي من النرويج.

وقال مانويل بارانج مدير مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في منظمة الفاو، في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة:"إن القمامة البلاستيكية لها تأثير مدمر على الحياة البحرية وصحة الإنسان، هذه المبادرة هي خطوة مهمة في معالجة هذه القضية، وسوف تساعد في حماية النظام البيئي للمحيطات وكذلك سبل عيش أولئك الذين يعتمدون عليه".

ويدعم مشروع "جيوليتر" 30 دولة نامية، ويساعدها على منع وتقليل النفايات البحرية في قطاعي النقل البحري وصيد الأسماك، والتي تشمل "البلاستيك" مثل معدات الصيد المفقودة أو المهملة.

يذكر أن "حماية البيئة البحرية" هو الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، وهو جزء من أجندة 2030 لخلق مستقبل أكثر عدلا وإنصافا لجميع سكان الكوكب.

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