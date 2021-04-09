أمريكا تسعى لتضييق الخناق على روسيا ودعم أوكرانيا

قال مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الولايات المتحدة تدرس إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود خلال الأسابيع القليلة القادمة، في خطوة لإظهار الدعم لأوكرانيا بعد تزايد التواجد العسكري الروسي على حدودها.وقال المسؤول، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، "إن البحرية الأمريكية تعمل بشكل روتيني في البحر الأسود، لكن نشر سفن حربية سيوجه رسالة إلى موسكو بأن واشنطن تراقب الوضع عن قرب".وأضاف أن بلاده يتوجب عليها تقديم إشعار لمدة 14 يومًا باعتزامها نشر سفنها الحربية في البحر الأسود، بموجب معاهدة 1936 التي تمنح لتركيا السيطرة على المضائق لدخول البحر، مشيرًا إلى أن طائرات الاستطلاع التابعة للبحرية الأمريكية تواصل التحليق في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود لمراقبة النشاط البحري الروسي وأي تحركات للقوات في شبه جزيرة القرم.يشار إلى أن كييف وحلفاءها الغربيين انتقدوا موسكو في الأيام الأخيرة، على خلفية حشدها قوات عند الحدود مع أوكرانيا وأيضًا في شبه جزيرة القرم، في وقت تندلع اشتباكات شبه يومية مع الانفصاليين الموالين لروسيا.