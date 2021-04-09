الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمسح بيئة الفضاء

أطلقت الصين اليوم الجمعة قمرا صناعيا تجريبيا، إلى المدار المحدد وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.وذكر مركز تايوان في بيان، اليوم، أن القمر الصناعي، وهو الثالث من سلسلة الأقمار الصناعية "شييان-6"، تم إطلاقه على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-4B" الساعة 7:01 صباحا بتوقيت بكين.وسيستخدم القمر الصناعي الجديد في إجراء مسح بيئة الفضاء والتجارب على التكنولوجيات ذات الصلة.