كوريا الجنوبية تسجل 671 إصابة جديدة بكورونا
الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:36 ص
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أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 671 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 108 آلاف و269 حالة.
وأشارت الوكالة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم الجمعة، إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1764 حالة.
وأشارت الوكالة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم الجمعة، إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1764 حالة.