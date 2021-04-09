كوريا الجنوبية تسجل 671 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 671 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 108 آلاف و269 حالة.وأشارت الوكالة حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم الجمعة، إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1764 حالة.