23 ألف إصابة جديدة بكورونا في الأرجنتين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 23 ألفا و683 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و473 ألفا و751 حالة.وأفادت الجامع حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، بأنه تم تسجيل 290 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 57 ألفا و122 حالة، مشيرة إلى أنعدد المتعافين من الفيروس منذ بداية الجائحة بلغ مليونين و188 ألفا و983 شخصا.