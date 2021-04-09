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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: نشهد بداية الموجة الرابعة من جائحة كورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:34 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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رجح كون ديوك تشيول، وزير الصحة في كوريا الجنوبية، أن بلاده باتت في المراحل الأولى من الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحذر وزير الصحة في كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم الجمعة، من أن هذه الموجة قد تكون أكبر من الموجة الثالثة التي بدأت في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن متوسط عدد الحالات اليومية خلال الأسبوع الماضي بلغ 555.

ولفت "تشيول" إلى أنه في بداية الموجة الثالثة زادت الإصابات الجديدة بأكثر من الضعف كل أسبوع، محذرا من إمكانية حدوث تسارع مماثل خلال الأسبوعين المقبلين.

يشار إلى أنه في 26 فبراير الماضي، بدأت كوريا الجنوبية برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وقامت الحكومة بتطعيم عمال الرعاية الصحية والمرضى الذين تبلغ أعمارهم أقل من 65 عاما.

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