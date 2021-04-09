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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تسجل 5312 إصابة و105 وفيات جديدة بكورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:33 ص
كورونافي باكستان
كورونافي باكستان
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سجلت باكستان 5 آلاف و312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 710 آلاف و829 حالة.

وأكد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا المستجد في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 105 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و229 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 625 ألفا و789 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 69 ألفا و811 شخصا.

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