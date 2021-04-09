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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تفرج عن السفينة الكورية الجنوبية المحتجزة وقبطانها

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:32 ص
السفينة الكورية الجنوبية
السفينة الكورية الجنوبية
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أفرجت إيران عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية، كانت قد احتجزتها طهران في مياه الخليج، وذلك وفقا لما أعلنته كوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن السلطات الإيرانية أطلقت سراح قبطان الناقلة "هانكوك تشيمي" التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني مع طاقمها المكون من 20 بحارا من جنسيات عدة في مطلع يناير الماضي، مضيفة أن السفينة أبحرت بسلام وأن قبطان السفينة وطاقمها بصحة جيدة.

وجاء احتجاز الناقلة في وقت كانت فيه طهران تضغط على "سول" للإفراج عن أصول إيرانية بمليارات الدولارات، مجمّدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران على خلفية برنامجها النووي.

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