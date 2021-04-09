«جونز هوبكنز»: إصابات كورونا حول العالم تصل 133.8 مليون

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 133 مليونا و810 آلاف و743 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و901 ألفا و103 حالات، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم بلغ 76 مليونا و51 ألفا و162 شخصا.