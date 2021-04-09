131 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت وزارة الصحة الهندية 131 ألفا و968 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 13 مليونا و60 ألفا و542 حالة.وذكرت الوزارة وفقا لقناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 780 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 167 ألفا و642 حالة.