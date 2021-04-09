إيبارشية طنطا تحيى الذكرى الرابعة لشهدائها.. اليوم

تحتفل إيبارشية طنطا وتوابعها اليوم الجمعة بالتذكار السمائي الرابع لشهداء طنطا الأبرار، شهداء أحد الشعانين.ويترأس الأنبا بولا، مطران طنطا صلاة القداس الإلهي لذكرى استشهاد شهداء طنطا بكاتدارئية مارجرجس بأبو النجا بمشاركة أسر الشهداء.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.