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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على 22 إرهابيًا تابعين لتنظيم القاعدة فى الجزائر

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:31 ص
الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
هدير سند
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نجح الجيش الجزائري في توجيه ضربة قوية لتنظيم "القاعدة" الإرهابي عقب القبض على 22 إرهابيًا وسط البلاد في أكبر عملية عسكرية نوعية.

وذكر التلفزيون الجزائري الحكومي، مساء أمس الخميس، بأن المصالح الأمنية المشتركة بالقطاع العسكري بمحافظة تيبازة القريبة من العاصمة، تمكنت بفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات أواخر شهر مارس الماضي من تفكيك شبكة إرهابية كانت تنشط عبر العديد من محافظات البلاد تتكون من 22 عنصرًا إرهابيًا، فيما لا تزال عملية البحث عن بقية أعضاء المجموعة الإرهابية.

وأشار إلى أن تلك العناصر الإرهابية كانت تقوم بـ"اعتداءات وعمليات سطو مسلح على الممتلكات العامة والأشخاص".

كما كشف المصدر الإعلامي الرسمي، عن أن التحقيقات الأولية بناء على اعترافات بعض الموقوفين كشفت تفاصيل الشبكة الإرهابية التي تنضوي تحت جماعة "الهجرة والتكفير"، حيث تقوم باستدراج واستغلال تلك العصابات وتوجيههم للقيام بعمليات سطو واعتداء بهدف الحصول على بعض الأموال لتمويل شراء الأسلحة والتجنيد لفائدة بقايا شراذم الإرهاب.

وبث التلفزيون الحكومي جانبًا من اعترافات بعض الإرهابيين الموقوفين الذين أقروا بانتمائهم لـ"جماعة الهجرة والتكفير" الإرهابية التابعة لتنظيم "القاعدة"، كما نشر صورا عن المضبوطات التي كانت بحوزة الخلية الإرهابية، غالبيتها أسلحة بيضاء بينها سواطير وسيوف ومسدسات نارية.

وتعد "جماعة الهجرة والتكفير" من أقدم التنظيمات الإرهابية العالمية التي نشطت في عدة دول عربية منذ 1965 بينها الجزائر التي امتد إليها منذ النصف الثاني لتسعينيات القرن الماضي، ومرجعيتها "تنظيم الإخوان الإرهابي"، وأعلن مبايعته لتنظيم "القاعدة" مطلع الألفية الثالثة.

وتمكن الجيش الجزائري خلال العقد الأخير من شل تحركات الجماعة الإرهابية التي كانت تنشط بشكل كبير في المرتفعات الجبلية الواقعة وسط الجزائر، خصوصًا في محافظات تيبازة وبومرداس والمدية.

وتأتي هذه العملية العسكرية النوعية في إطار الحملة العسكرية الاستباقية والواسعة التي شنها الجيش الجزائري ضد معاقل فلول الجماعات الإرهابية المنضوية تحت لواء تنظيم "القاعدة" في مرتفعات ولاية تيبازة منذ أوائل يناير الماضي.

وأسفرت العملية العسكرية عن اصطياد 6 إرهابيين خطرين فيما استشهد 3 جنود من القوات المسلحة الجزائرية.

وأكد التقرير وفق خبراء أمنيين بالجزائر، أن العملية العسكرية في مرتفعات تيبازة المحاذية للعاصمة خطورة الجماعة الإرهابية المتمركزة في منطقة "مسلمون" الواقعة بمرتفعات "قوراية" والتي أشرف على بدايتها قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة.

وأثمر القبض على عدد من الإرهابيين الخطرين خصوصًا الإرهابي المدعو رزقان أحسن جريبب والمكنى بـ"أبو الدحداح" نهاية العام الماضي، الكشف عن عدد كبير من المخابئ والأسلحة، ومكان تمركز فلول الجماعات الإرهابية.

وفي وقت سابق من بداية العام الحالي، تعهد قائد الجيش الجزائري بـ"قطع دابر الشراذم الإرهابية" وأن يكون 2021 آخر عام لبقاء فلول الجماعات الإرهابية على أرض الجزائر.

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