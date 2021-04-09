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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تخطط لبناء قاعدة جديدة لإطلاق الصواريخ الفضائية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:26 ص
قاعدة جديدة لإطلاق
قاعدة جديدة لإطلاق الصواريخ الفضائية
هدير سند
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ذكرت وسائل إعلام صينية، أن الخبراء يدرسون خططًا لبناء قاعدة جديدة جنوب شرق البلاد لإطلاق الصواريخ الفضائية.

وتهدف الخطط لبناء القاعدة الجديدة في مقاطعة جيجيانج، وستخصص الصين لهذا المشروع نحو20 مليار يوان (3 مليارات دولار تقريبًا)، وستصرف من المبلغ المخصص للخطة الخمسية التى وضعتها للأعوام ما بين 2021 و2025، بحسب «روسيا اليوم».

واضاف التقرير، أنه سيبنى فى إطار المشروع المذكور قاعدة لعمليات الإطلاق التجارية لصواريخ الفضاء على مساحة تمتد على 67 كيلومترًا مربعًا، كما سيضم الموقع مجمّعًا صناعيًا، ومن المفترض أن تستطيع هذه القاعدة تنفيذ 100 عملية إطلاق لصواريخ الفضاء سنويًا.

وتملك الصين حاليًا 4 قواعد لإطلاق صواريخ الفضاء: قاعدة فى مركز جيوتشيوان الفضائى بمقاطعة قانسو الشمالية الغربية، وقاعدة «تايوان» فى مقاطعة شانشي، وقاعدة «وشيتشانج» فى سيتشوان الجنوبية الغربية، وقاعدة فى جزيرة هاينان.

وتعمل الصين بنشاط على تطوير برنامجها الفضائى الوطني، إذ تطور أقمارًا صناعية للأرصاد الجوية وأقمارًا للاتصالات وأنظمة الملاحة، كما تعمل على برنامج لاستكشاف القمر، وعلى مشروع لاستكشاف المريخ والكويكبات فى مجموعتنا الشمسية.

وتبعًا لبيان رسمي صادر عن مؤسسة علوم تكنولوجيا الفضاء الصينية، فإن الصين تخطط لتنفيذ 40 عملية إطلاق فضائي هذا العام لتسجل رقمًا قياسيًا فى سجلها الوطنى فى هذا المجال.

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