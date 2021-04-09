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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخميس.. بايدن يوقع على إجراءات للحد من أعمال العنف المسلحة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:08 ص
بايدن
بايدن
هدير سند
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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عدد من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى الحد من أعمال العنف المسلحة، ومن المتوقع أن يوقع بايدن على الإجراءات التنفيذية الخميس المقبل.

وتأتي تلك الإجراءات في أعقاب سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية التي صدمت الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن البيت الأبيض أن وزارة العدل ستصدر في الخطوة الأولى قانونا مقترحا للمساعدة في وقف انتشار ما يسمى بـ "الأسلحة الخفية"، في غضون 30 يوما.

والأسلحة "الخفية" هي أسلحة تباع بدون أرقام تسلسلية أو معلومات تعريفية أخرى، ويشتري المجرمون أجهزة تحتوي على جميع المكونات والإرشادات تقريبا لصنع سلاح ناري في أقل من 30 دقيقة واستخدام هذه الأسلحة النارية لارتكاب جرائم.

وعندما تظهر هذه الأسلحة النارية في مسرح الجريمة، لا يمكن في كثير من الأحيان أن تتعقبها قوات إنفاذ القانون بسبب عدم وجود رقم تسلسلي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، إن شخصًا قد قتل وأصيب 4 في حادث إطلاق نار بمركز تجاري في ولاية تكساس.

وذكرت مصادر بالشرطة قولها إن شخصًا قتل وأصيب 4 آخرون في إطلاق نار على محل لتصنيع الخزانات بمدينة بريان في ولاية تكساس، مضيفين إن مع وصول قوات الأمن، كان مطلق النار قد رحل.

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