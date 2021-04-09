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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولاية تينيسى الأمريكية بصدد السماح للسكان بحمل السلاح دون تصريح

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:04 ص
السلاح
السلاح
وكالات
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ذكرت صحيفة "تينيسيان" أن ولاية تينيسي ستصبح أحدث ولاية أمريكية يُسمح فيها بحمل السلاح للمقيمين دون تصريح بعد أن وقع الحاكم بيل لي مشروع قانون حمل مفتوح للسلاح".

وسيسمح قانون "الحيازة الدستورية" الذي يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو لمعظم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا والذين يمتلكون أسلحتهم بشكل قانوني بحملها في الأماكن العامة دون تصريح إضافي.

وأوضح الحاكم أنه وقع على قانون دستوري يسمح بحمل السلاح، مضيفا "لأنه لا ينبغي أن يكون من الصعب على سكان تينيسي الملتزمين بالقانون ممارسة حقوقهم، شكرًا لأعضاء الجمعية العامة والاتحاد الوطني لحمل البنادق للمساعدة في إنجاز ذلك".

يشار إلى أنه بين 50 ولاية أمريكية، هناك 31 ولاية تسمح عموما بحمل السلاح في الأماكن العامة دون تصريح أو ترخيص،على الرغم من أن الأسلحة النارية لا تزال محظورة في مواقع محددة في تلك الولايات.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تحدث يوم الخميس تأييدا للسيطرة على حيازة الأسلحة.

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