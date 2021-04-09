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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا تعلن حصر استخدام لقاح أسترازينيكا بمن هم فوق 60 عاما

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:59 ص
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
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أعلنت هولندا أنها ستحصر استخدام لقاح أسترازينيكا بمن هم فوق 60 عاما، في قرار يأتي غداة توصية أصدرتها هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية بوجوب إدراج جلطات الدم ضمن الآثار الجانبية "النادرة جدا" للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة الهولندية في بيان لها أوردته قناة "فرانس 24" اليوم، إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما "بإمكانهم الاستمرار في تلقي اللقاح بكل أمان"، في حين يتعين على أولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما "تلقي لقاح آخر".

وأضافت أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما وسبق لهم وأن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا يمكنهم تلقي الجرعة الثانية من هذا اللقاح لأنّه لم تسجل أي آثار جانبية لهذا اللّقاح بعد الجرعة الثانية.

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