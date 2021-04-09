مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب دراجة نارية بالبحيرة

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب ثلاثة آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية، أمام سجن على إبن أبي طالب، بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية، ووجود مصابين وحالة وفاة.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين انقلاب دراجة نارية، واصابة "-احمد مبروك السيد" ١٩ سنة ومقيم قرية أبي طالب و"مصطفي مصطفي يسري" ٢٢ سنة ومقيم شبين القناطر و"محمد جمال مشحوت" ١٧ سنة مقيم شبرا الخيمة، بينما وصل " محمد أحمد جباره" ٣٤ سنة مقيم الخطاطبة جثة هامدة تم التحفظ عليه في ثلاجة حفظ الموت تحت تصرف النيابة.تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.