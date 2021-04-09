مواد غذائية تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر

أعلنت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، كبيرة خبراء التغذية بوزارة الصحة بموسكو، أن خطر الإصابة بمرض الزهايمر يزداد عند الإفراط في استهلاك السكر والدهون المتحولة.وتقول الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "إن الإفراط في تناول السكر والدهون المتحولة، يؤدي إلى زيادة الالتهابات المزمنة في الجسم، ما يزيد من خطر الإصابة بفقدان الذاكرة المرتبط بالعمر والعجز الفكري، ومقابل هذا فإن الحد من استهلاك السكر والدهون المتحولة يقلل من هذه المخاطر".وتشير الخبيرة، إلى أن اتباع نظام غذائي صحي، له أهمية كبيرة للصحة العقلية. لذلك تنصح بتناول الثمار الطازجة والفواكه والمكسرات والأسماك الدهنية، لمنع تدهور الوظائف المعرفية.