ثلاثة رواد ينطلقون إلى محطة الفضاء الدولية

يعتزم ثلاثة رواد فضاء الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية اليوم الجمعة.وذكرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموز" أنه من المقرر أن تنطلق مركبة الفضاء سيوز إيه 2.1 الساعة 07:42 بتوقيت جرينتش من جمهورية كازاخستان في آسيا الوسطى.وسيكون على متن المركبة رواد الفضاء أوليج نوفيتسكي وبيوتر دوبروف، بالإضافة إلى رائد فضاء وكالة "ناسا" الأمريكية مارك تي فاندي هي، وإذا سارت الأمور وفقا للخطة، فسيصلون إلى محطة الفضاء الدولية بعد تحليق لمدة تزيد عن ثلاث ساعات.ويوجد حاليًا في محطة الفضاء الدولية التي تحلق على ارتفاع 400 كيلو متر فوق الأرض طاقم مؤلف من سبعة من أفراد: بالإضافة إلى رائدي فضاء من روسيا، يوجد هناك أربعة رواد فضاء من الولايات المتحدة وواحد من اليابان.ومن المقرر أن يعود ثلاثة منهم إلى الأرض في غضون أسبوع.وفي نهاية الشهر، من المقرر أن ينطلق صاروخ من شركة سبيس إكس الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية من ولاية فلوريدا الأمريكية، وبسبب جائحة فيروس كورونا، فإن الإطلاق من بايكونور سيتم بموجب إجراءات صحية صارمة.وتخليدا لذكرى أول رجل وصل إلى الفضاء قبل 60 عاما، يحمل الصاروخ اسم يوري جاجارين، حيث أقلع رائد الفضاء من بايكونور في 12 أبريل 1961، ويتم حاليًا تجديد منصة الإطلاق التي أقلع منها.