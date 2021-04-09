آلاف الطلاب فى نيوزيلندا يضربون من أجل المناخ

خرج آلاف الطلاب في نيوزيلندا إلى شوارع المدن الكبرى والبلدات الصغيرة، اليوم الجمعة، للمطالبة بإجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يعتبر هذا الإضراب أول حدث يجري تنظيمه منذ عام 2019، كجزء من حركة طلاب المدارس المسماة "إضراب المدارس من اجل المناخ".وقالت كريستينا سيبرهاجن، المتحدثة باسم الحركة في أوكلاند عبر بيان إن حكومة نيوزيلندا أعلنت حالة الطوارئ المناخية، لكن ذلك "غير كاف".وتابعت "نحن نبذل القليل جدًا وببطء شديد. إجراءات حكومتنا ببساطة لا تتماشى مع ما تردده بشأن "الطوارئ المناخية".وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا، يُسمح حاليًا في نيوزيلندا بتنظيم المظاهرات دون قيود مثل ارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي.