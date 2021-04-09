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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تعلن الإفراج عن السفينة المحتجزة فى إيران منذ يناير

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:33 ص
السفينة المحتجزة
السفينة المحتجزة فى إيران
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن السفينة الكورية التي احتجزتها إيران مع القبطان في يناير تم الإفراج عنهما، اليوم الجمعة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «يونيهاب»، أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن السفينة «هانكوك كيمي» غادرت إيران صباح اليوم مع بحارتها.

وأفادت بأن قبطان السفينة وطاقمها بصحة جيدة وكانت السفينة متوقفة في ميناء بندر عباس بإيران.

وكانت إيران احتجزت السفينة ناقلة المواد الكيماوية في مضيق هرمز قبالة سلطنة عمان واتهمتها بتلويث المياه بالمواد الكيماوية منذ يوم 4 يناير.

وفي فبراير، وافقت إيران على إطلاق سراح جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 20 باستثناء القبطان، لكن القضية أثارت خلافًا دبلوماسيًا بعد أن طلبت إيران من سول الإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأموال المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.

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