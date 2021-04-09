وقف بيع لوحة قد تكون للرسام الإيطالى «كارافاجيو» مقابل سعر زهيد فى إسبانيا

كادت لوحة قد تكون من رسم الفنان الأسطوري الإيطالي ميكيلانجلو ميريزي دا كارافاجيو تباع بالمزاد العلني في إسبانيا بسعر زهيد، حيث لم يكن قد تم فحصها بدقة.وبسبب الشكوك التي أثيرت حولها، أوقفت دار أنسورينا الشهيرة للمزادات في مدريد بيع العمل الذي كان مقررًا له مساء الخميس في اللحظة الأخيرة.وكان من المقرر عرض اللوحة بسعر يبدأ من 1500 يورو فقط (1790 دولارًا)، لكن وفقًا للخبراء قد تصل قيمتها إلى 150 مليونًا.وكانت اللوحة «ذا كراونينج ويذ ثورنس» أو «التتويج بالأشواك»، البالغ مساحتها 111 × 86 سم، تصور تتويج يسوع المسيح بتاج من الأشواك، وكانت تنسب سابقًا للرسام خوسيه دي ريبيرا(1652-1591).ومن ناحية أخرى، قال وزير الثقافة خوسيه مانويل رودريجيز أوريبس، عبر التلفزيون، إنه كإجراء احترازي تم فرض حظر تصدير على اللوحة.وذكرت صحيفة «إل موندو» الإسبانية، أن أصحاب اللوحة - الذين لم تكشف هويتهم- كان لديهم شكوك حتى اللحظة الأخيرة.وكان الإسباني خوسيه دي ريبيرا، من أتباع أسلوب كارافاجيو في الرسم.وعاش وعمل لسنوات في روما وكذلك في نابولي في بداية القرن السابع عشر، لذلك لم يكن من المستغرب افتراض أنه هو من رسم الصورة.ونقلت صحيفة «إل موندو» عن الخبير الإيطالي فيتوريو سجاربي قوله: «إذا تبين أنه عمل لكارافاجيو فقد يتراوح السعر ما بين 100 مليون إلى 150 مليونًا إذا تم بيعه إلى جامع خاص».وأعرب «سجاربي» عن قناعته بأن العمل لكارافاجيو.ويشارك «سجاربي» الرأي، من بين آخرين، خبيرة في رسومات كارافاجيو أجرت معها صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية مقابلة، حيث قالت ماريا كريستينا ترزاجي دون أن يخامرها أدنى شك «إنه هو».