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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا والفلبين تعبران عن مخاوفهما بشأن قوارب الميليشيات الصينية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:43 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الفلبيني تيودورو لوكسين عبرا في اتصال هاتفي عن مخاوفهما المشتركة بشأن سفن الميليشيات الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال البيان إن بلينكن أكد أيضا أن معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين تنطبق على بحر الصين الجنوبي.

ووصفت الفلبين وجود المئات من القوارب الصينية داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة البالغ طولها 200 ميل في منطقة الشعاب المرجانية ويتسون ريف في بحر الصين الجنوبي بأنه «حشد وتهديد».

ويقول دبلوماسيون صينيون، إن القوارب كانت تحتمي من الأمواج المتلاطمة، ولم يكن على متنها أي ميليشيا.

وتتنازع بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان والصين وفيتنام على حدود السيادة في بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره تجارة حجمها نحو 3.4 تريليون دولار سنويًا.

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