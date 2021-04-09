66 مليون شخص فى الولايات المتحدة تلقوا تطعيمًا كاملًا ضد فيروس كورونا

أظهرت بيانات صادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، أن حوالي خمس الأشخاص في الولايات المتحدة -أي حوالي 66 مليون شخص - تلقوا تطعيمًا كاملًا ضد فيروس كورونا.ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة حوالي 330 مليون نسمة وحصل حوالي 112 مليون شخص- حوالي ثلث السكان - على جرعة واحدة على الأقل منذ بدء حملة التطعيم في منتصف ديسمبر.وفي المجموع، تم تقديم ما يقرب من 175 مليون جرعة حتى الآن وتستخدم الولايات المتحدة لقاحات موديرنا وفايزربيونتك، والتي تتطلب الحصول على جرعتين، بالإضافة إلى لقاح جونسون أند جونسون، الذي يصبح فعالًا تمامًا بعد جرعة واحدة فقط.ويُسمح بتقديم لقاح فايزربيونتك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما، بينما لا يمكن استخدام اللقاحات الأخرى إلا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما.ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوفير ما يكفي من الجرعات لجميع السكان البالغين في البلاد بحلول نهاية مايو المقبل.