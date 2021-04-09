بريطانيا تمدد تأشيرات العاملين الأجانب فى الرعاية الصحية مجانا

أعلنت الحكومة البريطانية منح العاملين الأجانب في مجال الرعاية الصحية والذين قدموا إلى بريطانيا من الخارج لرعاية مرضى فيروس كورونا، تمديد مجاني لتأشيرة السفر.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" يتم منح تمديد التأشيرة لمدة عام تلقائيا للعاملين في مجال الرعاية الصحية المؤهلين والذين كان من المقرر أن تنتهي تأشيراتهم قبل أول أكتوبر.ويشمل التمديد أخصائيي الرعاية الصحية الذين يعملون في دائرة الصحة الوطنية البريطانية والقطاع المستقل ويُعتقد أن القرار سيستفيد منه حوالي 14 ألف متقدم.وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل:"تفاني ومهارة العاملين في مجال الصحة والرعاية القادمين من الخارج الذين يقودون معركة المملكة المتحدة ضد فيروس كورونا هو أمر استثنائي حقًا".وتابعت: "لقد ساعد الآلاف منهم في إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح خلال هذه الجائحة ويلعبون الآن دورا حيويا في عملية التطعيم الناجحة بشكل كبير".وأضافت: "يُظهر عرضنا الخاص بالتمديد المجاني للتأشيرات كيف أن بلادنا تقدر مساهمات هؤلاء الأبطال".