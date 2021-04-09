رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:39 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل البر الرئيسي 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الثامن من أبريل نيسان، انخفاضا من 24 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن ثماني من الحالات الجديدة إصابات محلية تم تسجيلها بإقليم يونان بجنوب غرب الصين. وتشهد مدينة رويلي في إقليم يونان على الحدود مع ميانمار زيادة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس واتخذت سلسلة من الإجراءات منها الحجر الصحي المنزلي وحملات تطعيم لاحتواء المرض.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفع إلى 12 من ست حالات قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90386، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

«المصري للفكر والدراسات» يطلق توصيات مواجهة تداعيات كورونا على حقوق الإنسان

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

زاهي حواس يعلن اكتشاف «المدينة الذهبية المفقودة» في الأقصر


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

دراسة فرنسية: مرضى القلب قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 9-4-2021

سرقة مجوهرات بقيمة 100 ألف يورو بهجوم مسلحين على فندق فاخر فى باريس

علماء أمريكيون يطورون اختبارًا لتشخيص الاكتئاب ثنائي القطب

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه

اليوم.. حفل لإطلاق ديوان أدين للوحدة بالكثير بجزويت الإسكندرية