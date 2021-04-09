الصين تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل البر الرئيسي 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الثامن من أبريل نيسان، انخفاضا من 24 في اليوم السابق.وقالت اللجنة في بيان إن ثماني من الحالات الجديدة إصابات محلية تم تسجيلها بإقليم يونان بجنوب غرب الصين. وتشهد مدينة رويلي في إقليم يونان على الحدود مع ميانمار زيادة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس واتخذت سلسلة من الإجراءات منها الحجر الصحي المنزلي وحملات تطعيم لاحتواء المرض.وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفع إلى 12 من ست حالات قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90386، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.