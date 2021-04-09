وزير باكستانى يندد بمشروع قانون يعاقب منتقدى الجيش بالسجن

ندد وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني فؤاد شودري بمشروع قانون يعاقب منتقدي الجيش بالسجن عامين وغرامات طائلة، معتبرا أن هذا التشريع "مثير للسخرية".وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" توجه شودري وهو قيادي بارز في حزب حركة الإنصاف الحاكم، للتنديد بمشروع القانون المقترح، وذلك غداة موافقة لجنة خاصة في الجمعية الوطنية "البرلمان" عليه وإرسال مسودته لعرضها على البرلمان.ووصف شودري فكرة تجريم النقد بأنها "سخيفة تماما"، وأضاف أن "هذا الاحترام مكتسب ولا يمكن فرضه على الناس".وذهب إلى أبعد من ذلك، قائلا إنه يشعر بقوة بأنه يجب إلغاء "قوانين ازدراء المحاكم" القائمة منذ عقود بدلا من الذهاب إلى مزيد من مثل هذه التشريعات.وقال: "الجيش في باكستان محبوب ويحظى بالاحترام من قبل كل باكستاني له روح"