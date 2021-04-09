رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: قدمنا كل التسهيلات للمواطنيين للتصالح على مخالفات البناء

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:32 ص
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
طباعة
أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات الممكنة لتشجيع المواطنين على التصالح في مخالفات البناء من خلال تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، وتوحيد سعر التصالح في القرى بـ٥٠ جنيها، وعمل المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية لتلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين حتى انتهاء المدة المقررة، في تقنين أوضاعهم مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "رحمي"، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مبالغ التصالح ستستخدم لخدمة مواطني المحافظة عن طريق تقديم خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة تلقت ١٥٦ ألف و٢٦٣ طلبًا حصيلة التصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٧١ مليون و٤٨ ألف جنيه، منذ فتح باب التصالح وحتى انتهاء المهلة المحددة لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

وزيرة الصحة: إنتاج 60 مليون جرعة سنويًا من لقاح «سينوفاك» سنويًا


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

سرقة مجوهرات بقيمة 100 ألف يورو بهجوم مسلحين على فندق فاخر فى باريس

علماء أمريكيون يطورون اختبارًا لتشخيص الاكتئاب ثنائي القطب

الأمير وليام يستعد لمنح أخيه هاري فرصة أخيرة لإثبات ولائه لعائلته

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه

اليوم.. حفل لإطلاق ديوان أدين للوحدة بالكثير بجزويت الإسكندرية