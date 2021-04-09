محافظ الغربية: قدمنا كل التسهيلات للمواطنيين للتصالح على مخالفات البناء

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات الممكنة لتشجيع المواطنين على التصالح في مخالفات البناء من خلال تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، وتوحيد سعر التصالح في القرى بـ٥٠ جنيها، وعمل المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية لتلقي طلبات جميع المواطنين الراغبين حتى انتهاء المدة المقررة، في تقنين أوضاعهم مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف "رحمي"، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مبالغ التصالح ستستخدم لخدمة مواطني المحافظة عن طريق تقديم خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بنطاق المحافظة.وأوضح المحافظ، أن المحافظة تلقت ١٥٦ ألف و٢٦٣ طلبًا حصيلة التصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٧١ مليون و٤٨ ألف جنيه، منذ فتح باب التصالح وحتى انتهاء المهلة المحددة لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.