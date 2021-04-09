هزة أرضية بقوة «5.7 ريختر» فى ولاية ألاسكا الأمريكية

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر في ولاية ألاسكا الأمريكية.وتم رصد الهزة عند الساعة 18:10 من مساء الخميس بتوقيت جرينيتش، وكان مركزها على بعد 27 كم جنوب شرقي مدينة كانتويل في ألاسكا وعلى عمق 77.7 كيلومتر.ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو خسائر بشرية، ولم يعلن عن خطر التسونامي في أعقاب الهزة.