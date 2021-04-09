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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية نجع حمادى تعلن إيقاف القداسات الإلهية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 02:23 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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أعلنت إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، إيقاف القداسات الإلهية وقصرها على الكهنة فقط.

وقال الأنبا كيرلس،أسقف نجع حمادي ورئيس دير الأنبا بضابا بنجع حمادي: "في ظل الظروف التي تمر بها البلاد تعليق كافة الصلوات من الإثنين المقبل وحتى إشعار آخر".

وتابع: "قصر الصلوات على الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي".

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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