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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:56 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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تستضيف فيلا إبداع بالدقي حفل إطلاق وتوقيع كتاب "يهود مصر القديمة"، والصادر عن دار الرواق للنشر والتوزيع للدكتور والمؤرخ شريف شعبان، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً.

كتاب يهود مصر القديمة يتناول الكتاب تاريخ اليهود وأنبياءهم وعلاقتهم بمصر القديمة، بداية من ظهور أبوالأنبياء النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومكوثه بمصر، ثم استيطان أبناء النبي يعقوب في أرضها تحت رعاية النبي يوسف الوزير ثم الخروج الأول والكبير على يد النبي موسى.

وينتقل الكتاب إلى رحلة اليهود عبر سيناء ودخولهم إلى أرض كنعان ليؤسسوا أول تجمع بها، متمثلًا في عصر القضاة ومملكة إسرائيل الموحدة ومنها تنفصل إلى مملكتي يهوذا وإسرائيل، نعرف في ضوء تلك الفترة استعراض أوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلاقتهم المتباينة مع المصريين على مر التاريخ القديم.

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الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

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