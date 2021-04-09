ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر

استقبل بيت الشعر بالأقصر الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية في ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية بحضور عدد من شعراء ومثقفي مصر على رأسهم رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز والأستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس جامعة جنوب الوادي ورئيس لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة سابقًا، وعدد من الشعراء المصريين الفائزين بجائزة الشارقة للإبداع العربي وذلك في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس ٨ أبريل ٢٠٢١م.بدأت الندوة بحديث الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر والذي استعرض من خلاله دور بيت الشعر بالأقصر في المشهد المصري والعربي وأهم ما يقدمه من نشاطات ثقافية وأهم ما قدمه البيت من جهود لتنمية الحراك الثقافي ورفد الساحة العربية بأصوات شعرية جادة وحقيقية، حيث قدم البيت أكثر من ٦٠٠ شاعرًا وناقدًا وفنانًا تشكيليًا وقام بعدة زيارات خارج بيت الشعر وأقام عددًا من الدورات التدريبية والمعارض الفنية ومعارض الخط العربي ومسابقات في الشعر وفي فن الإلقاء، أيضًا تطرق الحديث إلى عمق العلاقات بين مصر والإمارت شعبًا وقيادة تلك العلاقة التي نمت على يد سمو الشيخ زايد وكل حكام الإمارات العربية الشقيقة، ولعل بيت الشعر هو إحدى ثمار هذه العلاقة القوية والعميقة بين البلدين فهذا البيت هو مبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، استمع الحضور إلى فيلم تسجيلي يستعرض أهم المحطات في تاريخ بيت الشعر بالأقصر. وشاهد الحاضرون فيلما تسجيليا قصيرا عن أهم نشاطات بيت الشعر بالأقصر.و استعرضوا إصدارات بيت الشعر من كتب الدراسات النقدية ودواوين الشعراء التي أصدرها البيت بالتعاون والدعم من دائرة الثقافة بالشارقة وكذلك عددا من المجلات الثقافية التي تصدر عنها.ثم تحدث الشاعر الدكتور محمد أبو الفضل بدران عن التعاون المتبادل بين بيت الشعر بالأقصر وجامعة جنوب الوادي وجامعة الأقصر والمؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، حيث استطاع البيت أن يلبي حاجة المشهد الثقافي المصري ويدعم كل قيمة إبداعية تدعو للخير والحق والجمال.ثم استمع الحضور إلى كلمة السفير الدكتور حمد سعيد الشامسي حيث بدأ كلمته بنقل تحيات سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة لمصر وشعبها، مستطردًا حديثه عن عمق العلاقات بين مصر والإمارات تلك العلاقة التي تخطت الأعراف السياسية والثقافية فهي علاقة ضاربة بعمق في تاريخ البلدين، ثم وعد سعادته بأن يكون هناك تعاون قادم بين بيت الشعر بالأقصر والسفارة الإماراتية خلال هذا العام، مثمنًا الدور الذي يقوم به بيت الشعر بالأقصر من خلال برامجه ونشاطاته الثقافية.و اختتمت الأمسية بقراءات شعرية لأربعة من شباب الشعراء الفائزين بجائزة الشارقة للإبداع العربي للإصدار الأول وهم أحمد الجميلي من محافظة أسوان والضوي محمد الضوي من محافظة الأقصر وجعفر أحمد حمدي من محافظة المنيا ومحمد عرب صالح من محافظة الفيوم.