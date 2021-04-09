اليوم.. حفل لإطلاق ديوان أدين للوحدة بالكثير بجزويت الإسكندرية

ينظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم الجمعة٬ حفل توقيع ومناقشة ديوان "أدين للوحدة بالكثير"٬ والصادر حديثًا عن دار صفصافة للنشر٬ للكاتبة أميمة عبد الشافي٬ وبحضور الناقد الدكتور عبد الحكم سليمان.ومن أجواء الديوان نقرأ:في الذكرى الرابعةلرحيل عزيزنبكي،لا حزنا على الفراق فقطلكن خجلا أيضامن الجدران البيضاءلقلوبنا التي كانت مكلومةفي القريب،تحرقنا الدهشة من هروب الدموع!مـَنْ ذلك الفاجرالذي وضع كل ذكرياتنا معهمفي براويز متناسقة جداووزعها بأناقةعلى الحوائط.وأميمة عبد الشافي كاتبة سكندرية٬ صدرت لها مجموعة قصصية بعنوان "بعض ما يعرفه الجميع" ٢٠٠٩ وشاركت في مطبوعات عدة من بينها: "أناشيد الغيمة المارقة"٬ كتاب "الكل"٬ ديوان "الأمومة"٬ وغيرها.