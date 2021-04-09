اليوم.. حفل لإطلاق ديوان أدين للوحدة بالكثير بجزويت الإسكندرية
الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:47 ص
نضال ممدوحطباعة
ينظم مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم الجمعة٬ حفل توقيع ومناقشة ديوان "أدين للوحدة بالكثير"٬ والصادر حديثًا عن دار صفصافة للنشر٬ للكاتبة أميمة عبد الشافي٬ وبحضور الناقد الدكتور عبد الحكم سليمان.
ومن أجواء الديوان نقرأ:
في الذكرى الرابعة
لرحيل عزيز
نبكي،
لا حزنا على الفراق فقط
لكن خجلا أيضا
من الجدران البيضاء
لقلوبنا التي كانت مكلومة
في القريب،
تحرقنا الدهشة من هروب الدموع!
مـَنْ ذلك الفاجر
الذي وضع كل ذكرياتنا معهم
في براويز متناسقة جدا
ووزعها بأناقة
على الحوائط.
وأميمة عبد الشافي كاتبة سكندرية٬ صدرت لها مجموعة قصصية بعنوان "بعض ما يعرفه الجميع" ٢٠٠٩ وشاركت في مطبوعات عدة من بينها: "أناشيد الغيمة المارقة"٬ كتاب "الكل"٬ ديوان "الأمومة"٬ وغيرها.
ومن أجواء الديوان نقرأ:
في الذكرى الرابعة
لرحيل عزيز
نبكي،
لا حزنا على الفراق فقط
لكن خجلا أيضا
من الجدران البيضاء
لقلوبنا التي كانت مكلومة
في القريب،
تحرقنا الدهشة من هروب الدموع!
مـَنْ ذلك الفاجر
الذي وضع كل ذكرياتنا معهم
في براويز متناسقة جدا
ووزعها بأناقة
على الحوائط.
وأميمة عبد الشافي كاتبة سكندرية٬ صدرت لها مجموعة قصصية بعنوان "بعض ما يعرفه الجميع" ٢٠٠٩ وشاركت في مطبوعات عدة من بينها: "أناشيد الغيمة المارقة"٬ كتاب "الكل"٬ ديوان "الأمومة"٬ وغيرها.