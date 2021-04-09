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منوعات

لقاح الإنفلونزا يقلل فرص الإصابة بالأزمات القلبية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:36 ص
جريدة الدستور
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أفاد بحث طبي جديد بأن الحصول على لقاح الإنفلونزا قد يقلل من الإصابة بنوع شائع من النوبات القلبية لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر، حيث يسهم الفيروس فى تمزيق طبقات البلاك المساهمة فى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

ولجأ باحثون فى كلية الطب جامعة «مدريد» في أسبانيا، لتحليل بيانات مسجلة من خمس مواسم متتالية للأنفلونزا، حيث ركزوا على 8،240 شخصًا أصيبوا بنوبة قلبية من النمط الأول، ووجدوا أن مستويات حدة فيروس الأنفلونزا ونزلات البرد مرتبط بزيادة خطر الإصابة بهذا النوع من النوبات القليبة، إلا أن الحصول على اللقاح يسهم بصورة كبيرة فى خفض فرص الإصابة بالنوبات القلبين بين من تخطوا الـ60 عامًا.

وقال الدكتور جى ألبيرتو جارسيا، رئيس قسم القلب فى مستشفى «دى أستورياس» فى مدريد: «تشير نتائجنا إلى أن فيروسات الإنفلونزا تلعب دورًا رئيسيًا في تمزق طبقات البلاك»، مشيرًا إلى أن الدراسة تؤكد على الحاجة إلى إجراء حملات وقائية خلال مواسم موجات البرد والأنفلونزا، وأهم أداة وقائية لدينا هس التطعيم ضد الأنفلونزا.

وأضاف «جاسيا»: «يهدف خبراء الصحة إلى الحصول على معدل تطعيم ضد الإنفلونزا بنسبة تصل إلى 60 إلى 70 % للاشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ظروف شديدة الخطورة والعاملين في مجال الرعاية الصحية».

وتابع: «للأسف، لم تتحقق هذه الأهداف فى أوروبا أو الولايات المتحدة، ومن المهم محاولة الوصول إلى هذا الهدف، وإذا أمكن تجاوزه»، مشددًا على ان الأنفلونزا ليست مرضًا تافهًا، فهى تسبب العديد من الوفيات التي يمكن الوقاية منها لأسباب أخرى غير أمراض الجهاز التنفسى نفسها، وكانت الدراسات السابقة قد أشارت إلى أن خطر الإصابة بالنوبات القلبية كان أعلى بـ6 مرات فى غضون اسبوع من الإصابة بالإنفلونزا، وكانت النتائج أكثر وضوحًا بين كبار السن.

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